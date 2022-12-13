Минобороны подтвердило освобождение Клещеевки под Артемовском

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по Донецкому направлению.

Российское министерство по обороне подтвердило освобождение населенного пункта Клещеевка под Артемовском, находящегося на территории Донецкой народной республики. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 20 января рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что по Донецкому направлению за последние сутки проведения специальной военной операции было ликвидировано до 60 человек из ВСУ, а также три бронированных машины, две артиллерийских установки "Гвоздика" и гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20.

Добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант добавил, что в районе Звановки ликвидирован склад реактивных снарядов к системам залпового огня украинских военных.

ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России