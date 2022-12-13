Игорь Конашенков рассказал о работе ВС РФ на СВО за день.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Об этом журналистам во время регулярного брифинга от 20 января рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, комментируя ход специальной военной операции на Украине за последние сутки. Генерал-лейтенант пояснил, что потери личного состава Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 90 человек убитыми и ранеными. Дополнительно ВС РФ ликвидировали ангар с вооружениями и боевой техникой, который располагается вблизи Каменского. Около Малой Токмачки была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-37.

На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Военные также поразили в регионе четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация", а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 60 человек на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России