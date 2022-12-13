Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 60 человек на Краснолиманском направлении

Кроме того, российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов украинских войск.

Вооруженные силы Украины потеряли более 60 человек на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) российские войска нанесли поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады украинских войск. Также была поражена механизированная бригада ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное (ЛНР). Также Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов украинских войск в районе населенного пункта Невское (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении.

Видео: Минобороны России