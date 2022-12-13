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Минобороны РФ: российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

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В ходе наступательных действий уничтожены более 30 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные в ходе наступательных действий уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две бронированные машины и три пикапа. Также Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая авиация поразила 67 артиллерийских подразделений ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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