Минобороны РФ: российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы России заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские военные в ходе наступательных действий уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две бронированные машины и три пикапа. Также Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая авиация поразила 67 артиллерийских подразделений ВСУ.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20.
Видео: Минобороны России
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