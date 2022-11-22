Российские военные уничтожили украинскую контрбатарейную РЛС

Военные ликвидировали AN/TPQ-37 американского производства на СВО.

Российские Вооруженные силы уничтожили украинскую РЛС (радиолокационную станцию) контрбатарейной борьбы за последние сутки проведения специальной военной операции. Известно, что объект был установлен противником на территории Донецкой народной республики. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга от 22 ноября сообщил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Он пояснил, что данная РЛС была предоставлена киевскому режиму американской стороной в качестве военной помощи.

В районе населенного пункта Миньковка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: минобороны России