Игорь конашенков рассказал о ликвидации артиллерии противника.

Российские военные уничтожили украинскую С-300 и взвод реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, установленный на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с журналистами от 18 октября в ходе регулярного брифинга поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.Генерал-лейтенант РФ пояснил, что ВС РФ в рамках контрбатарейной борьбы ликвидировали две украинские артиллерийские батареи в Херсонской области. Противники находился вблизи Трифоновки и Новониколаевки.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Дробышево в ДНР. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В районах населенных пунктов Новоивановка Николаевской области, Одноробовка Харьковской области и Красный Лиман ДНР военными были поражены три склада с боеприпасами ВСУ. Около Артемовска, Выемки и Соледара уничтожены три радиолокационные станции AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.

ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России