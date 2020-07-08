Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации установки "Точка-У".

Российские военнослужащие в рамках специальной военной операции уничтожили три локатора зенитно-ракетных систем С-300 на Украине. Соответствующее заявление во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 4 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор пояснил, что задания выполнялись авиацией за счет ударов высокоточными ракетами воздушного базирования. В частности, ликвидирован еще один тактический ракетный комплекс "Точка-У", находившийся в распоряжении ВСУ.

Уничтожены пусковая установка"Точка-У" в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что в районе населенного пункта Новоалександровка на Донбассе подорваны склад боеприпасов, а также девять районов сосредоточения живой силы и боевой техники.

Минобороны РФ заявило о поражении ракетными войсками девяти объектов ВСУ за сутки.

Фото и видео: Минобороны России