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Российские военные уничтожили три локатора С-300 на Украине

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации установки "Точка-У".

Российские военнослужащие в рамках специальной военной операции уничтожили три локатора зенитно-ракетных систем С-300 на Украине. Соответствующее заявление во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 4 мая сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор пояснил, что задания выполнялись авиацией за счет ударов высокоточными ракетами воздушного базирования. В частности, ликвидирован еще один тактический ракетный комплекс "Точка-У", находившийся в распоряжении ВСУ.

Уничтожены пусковая установка"Точка-У" в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что в районе населенного пункта Новоалександровка на Донбассе подорваны склад боеприпасов, а также девять районов сосредоточения живой силы и боевой техники.

Минобороны РФ заявило о поражении ракетными войсками девяти объектов ВСУ за сутки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вольянск, игорь конашенков, крысино, минобороны, новая дмитровка, новоалександровка, с-300, санджейка, точка-у
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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