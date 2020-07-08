Минобороны РФ заявило о поражении ракетными войсками девяти объектов ВСУ за сутки

Игорь Конашенков сообщил о миссиях ракетных и артиллерийских подразделений на Украине.

Российское министерство по обороне заявило о поражении ракетными войсками девяти объектов Вооруженных сил Украины за последние сутки. Информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков во время регулярного утреннего брифинга от 4 мая. Миссии выполнялись в рамках специальной операции. Генерал-майор уточнил, что ликвидированы два командных пункта противников, а также еще четыре района сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ.

Поражены батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", батарея гаубиц Д-30. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт добавил, что российскими артиллерийскими подразделениями уничтожены за день 16 пунктов управления ВСУ, а также два склада горюче-смазочных материалов. УДары наносились по 476 опорным пунктам подразделений местных националистов. Уничтожено до 310 человек личного состава ВСУ и 53 единицы военной техники.

ВС России уничтожили на Украине подстанции, по которым шло оружие из США.

Фото и видео: Минобороны России