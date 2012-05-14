Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что также был поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины. Эксперт пояснил, что оеративно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувший день совершила удары по живой силе и военной технике противника в 139 районах.

В районе города Орехова Запорожской области поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Голосков Хмельницкой области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Пленный боец ВСУ рассказал об уличной мобилизации и отсутствии техники.

Фото и видео: Минобороны России