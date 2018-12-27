Василий Штогун оценил оснащение армии киевского режима.

Пленный боец Василий Штогун из Вооруженных сил Украины рассказал журналистам подробности об устройстве армии киевского режима. Видеозапись с допроса иностранца распространили представители пресс-службы российского министерства по обороне. Мужчина рассказал, что бойцов в стране мобилизуют прямо на улице, а также от отсутствии необходимой техники и оружия на полк боя. Очевидец добавил, что ВСу несут значительные потери в личном составе.

Первой роты уже половины нету, моего взвода нету, третьей — остатки, батальона нету, потери ужасные...Нет у нас ничего вообще... речь бойца

Василий Штогун сообщил, что на линию фронта его забрали прямо на улице. Он пояснил, что рядом с мужчиной остановилась машина, из которой вышел человек в форме и приказал поехать за гражданским паспортом. На следующий день Штогуну пришла повестка

МО РФ сообщило о разгроме отряда ВСУ, пытавшегося закрепиться на левом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России