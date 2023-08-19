МО РФ сообщило о разгроме отряда ВСУ, пытавшегося закрепиться на левом берегу Днепра

Военнослужащие рассказали о выполнении задачи в зоне СВО.

Подразделения российской группировки "Днепр" разгромили отряд Вооруженных сил Украины с общей численностью около 150 человек в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства по обороне.Специалисты пояснили, что противник предпринял попытку закрепиться на левом берегу реки Днепр.

Видео результатов боевой работы подразделений группировки "Днепр" на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагери, где российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек... пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы "Днепра" дали возможность передовым группам противника выйти на сушу, после чего совершили артиллерийские удары по разгружавшимся лодкам. Преимущественно в составе противников были иностранные наемники. В Минобороны РФ уточнили, что в зоне СВО удалось совершить комбинированное объемное поражение целей снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями. В результате группы ВСУ оказались полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями. Военнослужащие РФ получили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, а также боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

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Фото и видео: Минобороны России