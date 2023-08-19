Искусственный интеллект и беспилотники обсудят в шестой день форума "Армия-2023"

Александр Осадчук рассказал о программе заключительного дня форума в Подмосковье.

Беспилотники двойного назначения, а также искусственный интеллект будут обсуждаться в шестой, предпоследний, день работы научно-технического форума "Армия-2023" в Московской области. Соответствующей информацией с журналистами на брифинге от 19 августа сообщил начальник Главного управления инновационного развития российского министерства по обороне, генерал-майор Александр Осадчук. Эксперт заметил, что 19 августа станет днем, ориентированным на массового посетителя мероприятия. В научно-деловой программе запланировано 24 события.

Основные из них: пленарное заседание клуба "Дронбиатлон" по теме "Беспилотная авиация - технологии двойного назначения в условиях войны и мира", круглый стол конгресса по искусственному интеллекту "Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности. Александр Осадчук, генерал-майор РФ

В шестой день работы международного форума состоится торжественная церемония награждения лауреатов научно-деловой (НДП) программы "Армии-2023". Главным призом за лучшее мероприятие будут удостоены пять представителей от Минобороны РФ и внешних организаций. Дополнительно на субботу запланирована встреча выпускников технополиса "Эра". Эксперт заметил, что после увольнения многие из сотрудники продолжили свою деятельность в Вооруженных сил России, на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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Фото и видео: Минобороны России