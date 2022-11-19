В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву сведения о расположении ВС РФ

Подозреваемая раскаялась в своих действиях.

Сотрудники ФСБ России по Луганской народной республике задержали женщину, которая передавала сведения о расположении российских войск киевскому режиму. Соответствующее заявление сделали представители регионального силового управления. Специалисты пояснили, что с августа прошлого года местная жительница собирала и передавала противнику из иностранного государства информацию о местах дислокации личного состава и техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ. Эти данные могут использоваться против национальной безопасности страны.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурантка задержана. Ведется следствие пресс-служба ФСБ РФ по ЛНР

Россиянин сжег сотовую вышку из страха перед 5G и отправил фото в полицию.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости