Александр Гордеев рассказал о работе военных на СВО.

Военнослужащие группировки "Восток" расчетом самоходного миномета "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции на Украине смогла ликвидировать пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины. Известно, что противник размещался в районе населенного пункта Великая Новоселка. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинге с журналистами от 11 мая сделал руководитель местной пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.

На южнодонецком направлении передовыми подразделениями при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника. В районе Великой Новоселки расчетом самоходного миномета "Тюльпан" уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Александр Гордеев, глава пресс-центра "Востока"

Эксперт добавил, что на запорожском направлении средствами воздушной разведки военными вскрыли и уничтожили боевыми расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" пункт временной дислокации противника в районе Гуляй Поле.

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Фото и видео: Минобороны России