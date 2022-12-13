Силы ПВО России сбили украинский самолёт Су-27 в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о сбитых за день БПЛА и снарядов для РСЗО противника.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки проведения специальной военной операции сбили самолет Су-27 в Харьковской области, а также перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которые предоставлены коллективным Западом Вооруженных сил Украины в качестве поддержки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 10 мая сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что военными за день поражены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, которые находились в воздушном пространстве над территориями населенного пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республики, Куземовки и Варваровки в Луганской Народной Республике, а также Жеребянки и Ровном Запорожской области.

Расчеты гаубиц Д-20 и ЗРК "Стрела-10" уничтожили более 15 целей в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России