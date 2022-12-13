Расчеты гаубиц Д-20 и ЗРК "Стрела-10" уничтожили более 15 целей в зоне СВО

Военные рассказали о выполнении задач на СВО.

Артиллерийские боевые подразделения и расчеты противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) объединились для выполнения задач специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне России. Специалисты добавили, что в рамках реализации совместных мероприятий ликвидировано свыше 15 целей противника. В частности, речь идет о личном составе ВСУ, замаскированных оборонительных сооружениях. В ведомстве уточнили, что огонь из 152-миллиметровых буксируемых пушек-гаубиц Д-20 велась с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальность до 15 километров. Отряды прикрывались зенитно-ракетным комплексом "Стрела-10". Задачи преимущественно выполнялись в ночное время, однако приходилось реагировать максимально быстро, так как время от времени возникали внеплановые цели.

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Эксперт уточнил, что необходимая информация поступает командиру гаубицы по радиостанции, после чего происходит расчет координат, передаваемых наводчиками. Часто сбор информации производится при помощи беспилотников, так как такой способ позволяет не подвергать лишней опасности военнослужащих.

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Фото и видео: Минобороны России