Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Передовые подразделения "Восточной" группировки сил, артиллерия и авиация за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали более 20 боевых позиций Вооруженных сил Украины, а также пресекли выдвижение шести групп пехоты противника под Урожайным в Донецкой народной республики. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 15 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

В рамках контрбатарейной борьбы отечественная гаубичная артиллерия уничтожила артиллерийскую установку CAESAR французского производства в Великой Новоселке, а также буксируемую гаубицу М777 американского изготовления в Доброволье. Дополнительно военнослужащими поражен пункт управления украинскими беспилотниками, расположенный в районе совхоза "Октябрь". Авиация уничтожила места живой силы и техники противника вблизи Старомайорского, Уорожайного и "Октября". При помощи зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса" боевые расчеты сбили два дрона типа "Фурия" и "Валькирия".

Минобороны РФ сообщило об уничтожении боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России