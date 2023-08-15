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Минобороны РФ сообщило об уничтожении боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации

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Военные сообщили о ликвидации позиций противника на СВО.

Российский экипаж танка Т-72БЗМ от Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции уничтожил боеприпасы Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты пояснили, что в ходе осуществления атаки военнослужащие поразили замаскированные укрепленные позиции противника. Огонь велся на расстоянии до десяти километров. Корректировку стрельбы и фиксацию ликвидации целей проводили беспилотники. По завершению миссии экипаж танка изменил свою позицию на западную, чтобы исключить нанесением ВСУ ответного огня по технике.

По данным подразделений разведки, были выявлены позиции и скопление боеприпасов противника. Экипаж незамедлительно выдвинулся на закрытые огневые позиции и отработал по выданным координатам с выполнением корректировки.

пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска в течение дня сорвали пять контратак ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, западный военный округ, зво, минобороны, сво, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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