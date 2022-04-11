Российские военные уничтожили еще два склада боеприпасов ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о выполнении задач ВС РФ у Николаева, Жовтневого, Ивановки и Воздвиженки-2.

Российские военнослужащие уничтожили в рамках специальной военной операции на территории Украины еще два склада боеприпасов ВСУ. Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 апреля сообщил официальный представитель министерства по обороне России Игорь Конашенков. По данным генерал-майор РФ, также ликвидирован один радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, находящийся у противника.

В районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что в результате высокоточных воздушных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области, Вооруженные силы России смогли поразить боеприпасами девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и свыше 60 местных националистов.

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Фото и видео: Минобороны России