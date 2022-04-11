Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации авиации противника в рамках спецоперации РФ на Украине.

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских боевых самолета Су-25. Об этом во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 апреля рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. По данным генерал-майора, штурмовики противника ликвидированы в районе украинского города Изюм.

Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что в районе украинского населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия Вооруженными силами России сбит в воздухе военный вертолет противника Ми-24.

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Фото и видео: Минобороны России

