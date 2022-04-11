"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300

Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ за 10 апреля.

"Калибры" уничтожили поставленную Киеву из Европы технику зенитного ракетного дивизиона противника С-300. Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 11 апреля рассказал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что удар нанесен высокоточным оружием - крылатыми ракетами морского базирования. Он подчеркнул, что также в ангаре Днепропетровска ликвидированы четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава ВСУ.

10 апреля на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки и личный состав украинских вооруженных сил. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России