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Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%
Сегодня, 9:56
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Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%

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По данным специалиста, силы нацбатов и ВСУ пытаются попасть в "Азовсталь".

Официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил журналистам с телеканала "Россия-24" о том, что порт на территории украинского города Мариуполя освобожден на 80%. По данным представителя НМ ДНР, сторона противников все еще оказывает сопротивление.

Порт освобожден на 80%, оказывают еще сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в "Азовсталь". Комбинат "Азовсталь" - это крепость в городе".

Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры работы танков в Харьковской области.

Фото: НМ ДНР
 

Теги: азовсталь, днр, донбасс, мариуполь, народная милиция, порт, эдуард басурин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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