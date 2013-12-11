Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%

По данным специалиста, силы нацбатов и ВСУ пытаются попасть в "Азовсталь".

Официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил журналистам с телеканала "Россия-24" о том, что порт на территории украинского города Мариуполя освобожден на 80%. По данным представителя НМ ДНР, сторона противников все еще оказывает сопротивление.

Порт освобожден на 80%, оказывают еще сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в "Азовсталь". Комбинат "Азовсталь" - это крепость в городе". Эдуард Басурин, пресс-секретарь НМ ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры работы танков в Харьковской области.

Фото: НМ ДНР

