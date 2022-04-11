Минобороны РФ опубликовало кадры работы танков в Харьковской области

Экипажи рассказали о том, как происходило противостояние в Изюмском районе.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры работы танков в Харьковской области. Известно, что боевая техника относится к Западному военному округу. Экипажи подошли к населенному пункту Топольское в рамках проведения специальной операции на территории соседнего государства. При этом Вооруженные силы РФ развивают переброску сил в регион. Проведено маневрирование сражение с противником в Изюмском районе.

Работу танковых экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на БМП-2 и БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов. пресс-служба Минобороны России

Командир отряда уточнил, что задачей для российских экипажей танков было обеспечить безопасный коридор для прохода Вооруженных сил России по южному направлению далее. Мужчина пояснил, что противники разбегались и кричали о необходимости артиллерийской помощи или фосфора, когда танки России занимали населенные пункты. В результате силы ВСУ подняли пушки вверх так как поняли, что не смогут остановить наступление. При этом никакой стрельбы не было.

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Фото и видео: Минобороны России