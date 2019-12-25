Глава Чечни рассказал о наступлении ВС РФ по ряду направлений на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Украине тактическим ядерным оружием. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в видеообращении, опубликованном на собственном Telegram-канале. В ночь на 11 апреля спикер сообщил подписчикам о том, что руководители боевых подразделений доложили ему о ходе проведения специальной военной операции. По мнению Кадырова, для военных все цели и точки обозначены.

По словам Кадырова, на текущий момент на Украине сейчас находится много иностранных наемников, а Запад направляет Киеву большие партии вооружения. При этом российский лидер Владимир Путин сдержанно реагирует на эти действия. Кадыров подчеркнул, что по его воле следовало бы использовать в отношении противников тактическое ядерное оружие. Глава Чечни заявил о начале подготовки к наступлению в Мариуполе, а также на территориях Луганской и Донецкой народных республик, других населенных пунктах.

Дальше мы заберем Киев. Но наша цель не забирать города, а уничтожать бандеровцев, нациков и шайтанов. Всевышний подарил нам этот подарок, собрав их всех вместе, и мы должны это использовать. Мы ни шагу не сделаем назад. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Относительно отступления российских войск от украинской столицы Кадыров заметил, что "там случилась непонятка". Он напомнил, что военная стратегия может меняться, но при этом данный жест доброй воле на территории соседнего государства якобы не так восприняли. По мнению Кадырова, в том случае, если киевский режим откажется выполнять условия, то спецоперация не остановится. Лидер региона считает, что на данный момент значительная часть украинских солдат подавлена морально, а на предприятии "Азовсталь" есть бункер, где "170 человек раненых, они уже воняют".

Кадырову вручили погоны воинского звания генерал-лейтенанта.

Фото: Telegram /Kadyrov_95

