Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военнослужащие из "Южной" группировки сил сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-штурмовой группы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 мая рассказал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями группировки сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении... Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юг"

Отечественная авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й украинской аэромобильной бригады, расположенного по Лисичанскому направлению, а также по личному составу и военной технике противника из 24-й механизированной бригады в районе Торецка. Дополнительно удары пришлись по скоплению живой силы и боевым резервам, складам снарядов и оружия 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", работающий при соединении радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа, ликвидировал взводный опорный пункт ВСУ, установленный вблизи населенного пункта Красногоровка.

Боевую работу расчетов гаубиц "Мста-Б" в зоне СВО показали на видео.

Фото и видео: Минобороны России