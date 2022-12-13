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Боевую работу расчетов гаубиц "Мста-Б" в зоне СВО показали на видео

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Военные рассказали о задачах подразделений ЗВО с гаубицами.

Российское министерство по обороне показало на видео боевую работу расчетов 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" от Западного военного округа, работающих в зоне проведения специальной военной операции. В профильном ведомстве такие подразделения ЗВО считают костью в горле для Вооруженных сил Украины, так как 152-миллиметровые орудия позволяют операторам сковывать маневры противника, а также ликвидируют ключевые узлы укрепленных районов ВСУ,

Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения — кость в горле для ВСУ....

пресс-служба Минобороны России

В министерстве добавили, что российские расчеты гаубиц отличает слаженность, сосредоточенность и нацеленность на Победу в СВО, а каждый солдат знает ту задачу, которую он выполняет и готов помогать коллегам в их миссиях.

Минобороны: США не давали обязательств по безопасности биоисследований.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: западный военный округ, зво, минобороны, мста-б, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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