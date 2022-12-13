Российские военные сообщили об ударах по позициям ВСУ в Авдеевке и Марьинке

Вадим Астафьев рассказал о ходе СВО на Украине.

Российская "Южная" вооруженная группировка заявила об артиллерийских ударах по позициям противника, расположенных в городах Авдеевка и Марьинка на Донбассе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 мая сделал руководитель местной пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев, говоря о ходе специальной военной операции. Эксперт добавил, что боевой расчет отечественного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в Авдеевке также поражен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

Артиллеристами уничтожено два скопления живой силы противника в Авдеевке. Сорвана попытка ротации личного состава на переднем крае украинских подразделений в районе Марьинки. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

МО РФ сообщило о срыве трех попыток ротации подразделений ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России