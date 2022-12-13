МО РФ сообщило о срыве трех попыток ротации подразделений ВСУ на купянском направлении

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Представители "Западной" группировки сил сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях Вооруженных сил России по купянскому направлению. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга от 16 мая поделился руководитель пресс-центра "Запада" Сергей Зыбинский, комментируя ход проведения специальной военной операции. Эксперт пояснил, что авиация ликвидировала личный состав, технику и оружие противника из 14-ой отдельной механизированной бригады, а также подразделений территориальной обороны.

Сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Першотравневое и Кисловка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Сергей Зыбинский отметил, что боевым расчетом зенитно-ракетного комплекса "Тор" был поражен один беспилотный летательный аппарат ВСУ "Фурия".

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов противотанковых пушек "Рапира".

Фото и видео: Минобороны России