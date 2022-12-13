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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов противотанковых пушек "Рапира"

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Артиллеристы уничтожают подразделения украинских войск на левом берегу Днепра.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов противотанковых пушек "Рапира" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают подразделения украинских войск на левом берегу Днепра. Они получают данные от разведчиков с координатами противника и ведут огонь с закрытых огневых позиций. В военном ведомстве отметили, что пушки "Рапира" предназначены бить прямой наводкой по тяжелой бронетехнике.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, противотанковая пушка, рапира
Категории: Лента новостей, Новости России,

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