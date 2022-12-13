Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении

Вооруженные силы России уничтожили до 30 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские войска на данном направлении поразили боевую бронированную машину и четыре автомобиля противника. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 97-ми районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все