Минобороны РФ: российская ПВО сбила крылатую ракету большой дальности Storm Shadow

Кроме того, российские ПВО перехватили семь ракет HARM и десять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ракеты Storm Shadow были переданы Украине от Великобритании. Об этом стало известно на прошлой неделе. Кроме того, российские ПВО перехватили семь ракет HARM и десять снарядов РСЗО HIMARS. Также был уничтожен 21 беспилотник в районах населенных пунктов Новопокровка, Водяное, Работино (Запорожская область), Любимовка, Новая Каховка (Херсонская область), Горловка, Пески, Володино (ДНР), Кременная и Новокраснянка (ЛНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России