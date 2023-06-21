Российские военные сообщили о серии ударов авиации по украинским силам на купянском направлении

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская авиация в зоне проведения специальной военной операции нанесла десять ударов по Вооруженным силам Украины на купянском направлении за последние сутки. Такой информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге от 21 июня поделился местный руководитель "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск "Запад" нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению военной и специальной техники из состава 14-й отдельно механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Песчаное при помощи работы самоходной пушки "Гиацинт-С" поражена гаубица польского производства Krab, а в районе населенного пункта Берестовое боевой расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" уничтожил минометный расчет противника. На территории полосы обороны 6-й общевойсковой армии при попытке провести ротацию подразделений 14-й отельной механизированной бригады ВСУ на передовых позициях в районе населенного пункта Ольшана, российская артиллерия вскрыла и поразила два пикапа и два отделения живой силы. Сергей Зыбинский добавил, что в районе населенного пункта Николаевка и Великий Выселок расчетами зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожено два разведывательных беспилотника "Посейдон" и "Мира".

Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М1".

Фото и видео: Минобороны России