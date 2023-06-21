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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Тор-М1"

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Военнослужащие уничтожили очередной воздушный объект украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчет ЗРК несет боевое дежурство на Краснолиманском направлении. Военнослужащие уничтожили очередной воздушный объект украинских войск. Отмечается, что "Тор-М1" оснащен современным радиолокационным оборудованием.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор-м1, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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