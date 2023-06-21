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ВКС сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Воздушно-космические силы России за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали наступление Вооруженных сил Украины на Торском направлении в ДНР. Известно, что противник понес значительные потери в личном составе и технике. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 июня сделал местный руководитель пресс-слцжбы "Центральной" группировки сил РФ Александр Савчук. Эксперт добавил, что атаки ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ также произошли вблизи серебрянского лесничества.

ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск "Центр" противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно российские пилоты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 совершили ракетные удары по трем пунктам временной дислокации противника, расположенных в районе населенного пункта Терны в Лиманском районе Донецкой народной республики.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, вкс россии, всу, минобороны, сво, торское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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