Военный Кравцов получил премию в 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard

Премия была учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири".

Военнойслужащий Андрей Кравцов получил премию в 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Премия была учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири". Кравцов получил сертификат на выплату денежных средств из рук трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. В военном ведомстве отмечается, что данные выплаты являются дополнительными к выплатам за личное уничтожение или захват военной техники противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы беспилотника "Альбатрос".

Видео: Минобороны России