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Военный Кравцов получил премию в 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard

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Премия была учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири".

Военнойслужащий Андрей Кравцов получил премию в 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Премия была учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири". Кравцов получил сертификат на выплату денежных средств из рук трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. В военном ведомстве отмечается, что данные выплаты являются дополнительными к выплатам за личное уничтожение или захват военной техники противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы беспилотника "Альбатрос".

Видео: Минобороны России

Теги: leopard, военнослужащий, минобороны россии, премия, танк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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