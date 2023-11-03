Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки рассказали об ударах оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии по украинским боевым подразделениям в районах ряда населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Катериновка, Елизаветовка, Угледар, Водяное, Новодонецкое, Старомайорское и Урожайное, размещенных на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 ноября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-службы "Восток"

Дополнительно военнослужащие сорвали ротацию ВСУ и подвоз боеприпасов на позиции противника, находящиеся в районе населенного пункта Макаровка. В общей сложности Вооруженные силы Украины лишились до 165 человек личного состава, семи танков, двух боевых бронированных машин и пяти единиц автомобильной техники. В рамках контрбатарейной борьбы противник потерял собственную реактивную систему залпового огня "Град", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две буксируемые гаубицы FH-70 и четыре миномета.

Бойцы подразделений ПВО ВДВ получили награды на передовой.

Фото и видео: Минобороны России