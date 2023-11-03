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Бойцы подразделений ПВО ВДВ получили награды на передовой

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Бойцы получили именные часы и медали.

Отличившиеся в ходе российской специальной военной операции бойцы подразделений противовоздушной обороны Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения получили государственные награды. Кадры с торжественного награждения военнослужащих на передовой линии опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороны РФ в социальных сетях. Известно, что медали "За отвагу", "За храбрость", Суворова и Жукова гвардейцам-десантникам вручил командир зенитного ракетного полка. Власти вручили награды за отражение атак противника и ликвидацию большого количества пилотируемых и дронов. Также специалистам переданы именные командирские часы от командира полка.

Наиболее подготовленные и способные экипажи, на их счету более 68 пораженных целей

глава штаба гвардейского зенитного ракетного полка с позывным "Варяг".

Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вдв, госнаграды, десант, минобороны, пво, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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