В МО РФ рассказали об обстановке в зоне СВо на территории ДНР.

Российские артиллеристы из "Южной" группировки сил наносят точные удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие продолжают подавлять Вооруженные силы Украины на укрепленных позициях, размещенных в районе поселка Спорное на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны РФ. В кадре заметно, что удары совершены по целям в темное время суток. После попадания снарядов на позициях ВСУ произошли взрывы.

Дополнительно профильное ведомство опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения танка ВСУ, который вел огонь по позициям российских сил, размещенных в районе населенного пункта Клещеева в ДНР. Боевую машину 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ одним точным ударом уничтожил расчет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) при "Южной" группировки войск.

Военнопленные ВСУ рассказали о человечном отношении со стороны ВС РФ.

Фото и видео: Минобороны России