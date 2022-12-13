Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 под Угледаром

Александр Гордеев рассказал о ситуации на южнодонецком направлении СВО.

Российская группировка "Восток" при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" сбили украинский штурмовик Воздушных сил Су-25. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами рассказал начальник пресс-центра Александр Гордеев. Военнослужащий объяснил, что операторы в зоне проведения специальной военной операции поразили цель противника в районе города Угледара. Известно, что морской пехотинец Тихоокеанского флота России дополнительно ппресек попытку нанесения ВСУ авиаудара по передовым позициям российской группировки на южнодонецком направлении.

Ракетный катер "Р-298" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Москит" в Охотском море.

Фото и видео: Минобороны России