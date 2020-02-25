Также в регионах военные провели две гуманитарные акции.

Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях. Маршрут полиции проходит через Алеппо, Хасеки и Ракку. Об этом заявил глава Центра по примирению враждующих сторон от РФ Олег Журавлев "РИА Новостям".

Все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий прокомментировало контр-адмирал

В патруле принимали участие и силы армейской авиации. Они вылетели из аэродрома Метраса и долетели до Камишлия. Россия провела за сутки две гуманитарные акции в Эль-Криа и Хафир-Эль-Фука. В рамках мероприятий военные передали местному населению 500 продовольственных наборов с общим весом в 1,83 тонны.

Ранее в Турции возросло число погибших от иранского землетрясения.