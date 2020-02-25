Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях. Маршрут полиции проходит через Алеппо, Хасеки и Ракку. Об этом заявил глава Центра по примирению враждующих сторон от РФ Олег Журавлев "РИА Новостям".
Все мероприятия прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий
прокомментировало контр-адмирал
В патруле принимали участие и силы армейской авиации. Они вылетели из аэродрома Метраса и долетели до Камишлия. Россия провела за сутки две гуманитарные акции в Эль-Криа и Хафир-Эль-Фука. В рамках мероприятий военные передали местному населению 500 продовольственных наборов с общим весом в 1,83 тонны.
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