Российские военные получили первую партию самоходных гаубиц "Мальва"

Госкорпорация рассказала о возможностях военной техники.

Государственная корпорация "Ростех" передало российскому министерству по обороне первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Мальва", работающих на колесном шасси. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы "Ростеха". Специалисты уточнили, что данное оружие способно в мобильном режиме и автоматизировано вести огонь всеми типами боеприпасов и функционировать при условии, когда сразу несколько снарядов пытаются достичь цели. Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что благодаря колесному шасси "Мальва" оперативно разворачивается на огневой позиции и покидает территорию, уходя от возможного ответного огня противника. Он пояснил, что такой маневр очень важен в рамках проведения контрбатарейной войны.

ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости