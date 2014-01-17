Военнослужащие вывесили флаг около здания администрации.

Российский государственный флаг подняли военнослужащие на центральной площади города Суджа, расположенного на территории Курской области. Соответствующе информацией с журналистами поделился командир парашютно-десантного батальона из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, работающей в ходе проведения специальной военной операции в составе "Северной" группировки войск. Известно, что задаа выполнена 12 марта. Флаг сейчас развивается около здания местной администрации.

У здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции. комбат с позывным "Тьма"

Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали освобождение захваченного судна.

Фото и видео: Telegram / Голос страны