Российскую сторону на учении представляли корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также морской танкер "Печенега".

Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали освобождение захваченного судна в ходе учения "Морской пояс безопасности – 2025". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российскую сторону на учении представляли корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также морской танкер "Печенега". В течение двух суток экипажи провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по условным целям.

В ходе ключевых эпизодов учения совместными силами был произведен поиск захваченного условными террористами судна. Также была отработана совместная операция специальных подразделений по его освобождению.

Ранее мы сообщали, что крейсер "Маршал Устинов" провел стрельбы в Баренцевом море.

Видео: Минобороны России