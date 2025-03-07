  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:45
145
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Крейсер "Маршал Устинов" провел стрельбы в Баренцевом море

0 0

Экипаж успешно справился со всеми видами обороны одиночного корабля.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки провел в акватории Баренцева моря военные учения с боевой стрельбой. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы "Северного флота" страны. В рамках реализации практических задач экипаж отработал все виды защиты корабля во время перехода в море, а также завершил задачу по  подавлению целей условного противника, расположенного на береговой зоне. Районы проведения мероприятий были своевременно закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации.

Военнослужащие уточнили, что выполнены артиллерийские стрельбы по береговым целям на побережье полуострова Рыбачий на удалении более 15 километров с использованием главного оружия корабля. Речь идет об артиллерийском комплексе АК-130. Боевой расчет зенитного ракетного комплекса "Оса-МА2" в ходе отражения условной атаки запустил зенитные ракеты по по воздушным целям и надводной цели - морской мишени. На завершающем этапе учения экипаж крейсера отработал отражение атаки подводной лодки условного врага с использованием комплексов противолодочного вооружения.

Особое внимание в маневрах уделялось противодействию безэкипажным катерам противника и другим роботизированным системам.

Вооруженные силы России освободили Андреевку в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: баринцево море, вмф россии, военные учения, маршал устинов, северный флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии