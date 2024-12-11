Задача выполнена "Центром" в ходе СВО.

Российские военнослужащие освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Андреевка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны при помощи социальных сетей. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Цкнтральной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции

В ежедневной сводке с линии боевых действий отмечается, что бойцы "Центра" также нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка Вооруженных ил Украины, а также двум бригадам Национальной гвардии киевского режима, размещенным в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево в ДНР. Армич противника лишилась за минувшие сутки на данном направлении свыше 590 человек личного состава убитыми и ранеными. Дополнительно ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Фото: Минобороны России