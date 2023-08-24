Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции отбили шесть контратак Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал местный офицер из "Западной" группировки Вооруженных сил России Ярослав Якимкин. Эксперт подчеркнул, что потери в личном составе противника составили до 90 человек, а также ВСу лишились на территории шести бронированных машин пехоты.

Передовые подразделения отразили 6 контратак противника. Суммарные потери 14, 66 и 115 отдельных механизированных бригад, 95 десантно-штурмовой бригады и территориальной обороны противника составляют до 90 военнослужащих. Ярослав Якимкин, офицер "Запада"

Военные в САР провели занятие по инженерной подготовке с подразделениями сирийской арабской армии.

Фото и видео: Минобороны России