Военные в САР провели занятие по инженерной подготовке с подразделениями сирийской арабской армии

Специалисты обучили коллег саперному делу.

Представители Вооруженных сил России на территории Сирийской Арабской Республике провели занятие по инженерной подготовке. Мероприятие было организовано совместно с местными подразделениями САА в провинции Алеппо. В рамках практической части тренировок российские специалисты продемонстрировали иностранным коллегам различные типы инженерных боеприпасов, а также раскрыли особенности устройств и их основные тактико-технические характеристики. Дополнительно сирийцы узнали о способах и методах подрыва, которые считаются наиболее эффективными при ликвидации целей противника.

Сирийские военные инженеры самостоятельно установили и произвели дистанционные подрывы противопехотных мин направленного действия МОН-50 и МОН-100, а также противотанковых мин ТМ-62. пресс-служба Минобороны РФ

Российские инструкторы после подрыва каждой мины демонстрировали военнослужащим САА мишени, находившиеся зоне сплошного поражения, а также делились опытом боевого применения.

Группировка Северного флота отработала защиту островной зоны на Земле Франца-Иосифа.

Фото и видео: Минобороны России