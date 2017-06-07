Группировка Северного флота отработала защиту островной зоны на Земле Франца-Иосифа

В задании бойцам помогала армейская авиация и БПК "Вице-адмирал Кулаков".

Личный состав группировки Северного флота провел военные учения по защите островной зоны и побережья в Арктике. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы флота России. Специалисты пояснили, что отрабатывалась подготовка по защите архипелага Земля Франца-Иосифа. Ради обеспечения задачи на побережье острова Земля Александры при помощи вертолетов Ка-27 на территорию были доставлены десантно-штурмовые группы морских пехотинцев. Известно, что воздушное средство взлетало с борта большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

После высадки морского десанта, которая осуществлялась способом "на упор" с борта "Александр Отраковский", подразделения на двухзвенных тягачах ДТ -10П "Витязь" совершили марш в назначенный район. Корабельная авиация осуществила воздушную поддержку. пресс-служба Северного флота РФ

Военнослужвщие отработали проведения рейдовых действий в Арктике, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований в регионе со стрельбами из штатного стрелкового оружия.

Минобороны: добровольцы проходят боевое слаживание на полигонах в тыловом районе СВО.

Фото и видео: Минобороны России