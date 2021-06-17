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Минобороны: добровольцы проходят боевое слаживание на полигонах в тыловом районе СВО

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Бойцы выполняют учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп.

Добровольцы проходят боевое слаживание на полигонах в тыловом районе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео бойцы выполняют учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп в ходе ведения оборонительных действий и захвата опорных пунктов. Кроме того, они совершенствуют навыки в топографии, оказании первой помощи и работе со средствами связи.

Ранее Минобороны показало уничтожение украинских танков на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: добровольцы, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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