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МО РФ показало уничтожение украинских танков на Запорожском направлении

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Операция проведена при помощи FPV-дронов.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры ликвидации двух танков Вооруженных сил Украины на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. СПециалисты из пресс-службы профильного ведомства разместили видеозапись с боевым заданием в собственных аккаунтах в социальных сетях. Они уточнили, что технику противника обнаружили и поразили российские военнослужащие, которые являются операторами FPV-дронов.

Танкисты на Т-90М "Прорыв" поддерживают тульских десантников плотным огнем.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, всу, запорожское направление, минобороны, сво, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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