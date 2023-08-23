МО РФ показало уничтожение украинских танков на Запорожском направлении

Операция проведена при помощи FPV-дронов.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры ликвидации двух танков Вооруженных сил Украины на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. СПециалисты из пресс-службы профильного ведомства разместили видеозапись с боевым заданием в собственных аккаунтах в социальных сетях. Они уточнили, что технику противника обнаружили и поразили российские военнослужащие, которые являются операторами FPV-дронов.

Танкисты на Т-90М "Прорыв" поддерживают тульских десантников плотным огнем.

Фото и видео: Минобороны России